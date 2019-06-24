Госсовет Удмуртии изменил правила бесплатной выдачи земельных участков по поручению главы региона Александра Бречалова. Землю будут выдавать только при наличии коммуникаций. На период стройки участки будут находиться в аренде. Соответствующее решение депутаты приняли во время очередной сессии парламента республики.

Напомним, что ранее Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным семьям участков без коммуникаций. Незадолго до этого глава Завьяловского района Андрей Коняшин ушел в отставку по собственному желанию.