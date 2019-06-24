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Госсовет Удмуртии изменил правила бесплатной выдачи земельных участков

Госсовет Удмуртии изменил правила бесплатной выдачи земельных участков по поручению главы региона Александра Бречалова. Землю будут выдавать только при наличии коммуникаций. На период стройки участки будут находиться в аренде. Соответствующее решение депутаты приняли во время очередной сессии парламента республики.

Напомним, что ранее Александр Бречалов раскритиковал прежнее руководство Ижевска и Завьяловского района за выделение многодетным семьям участков без коммуникаций. Незадолго до этого глава Завьяловского района Андрей Коняшин ушел в отставку по собственному желанию.

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