24 июня, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Гималаях нашли тела пропавших в мае альпинистов

Индийские спасатели нашли тела семи пропавших в мае альпинистов. Поиски еще одного продолжаются, сообщает CNN со ссылкой на полицию. Предполагается, что альпинисты попали под лавину.

В состав пропавшей в Гималаях команды входили альпинисты из Великобритании, США, Австралии. Они покинули базовый лагерь в деревне Мунсияри 13 мая, чтобы подняться на восточную вершину пика Нандадеви (более 7,4 тыс. м над уровнем моря). Они должны были вернуться спустя две недели, связь с ними была потеряна.

О том, что еще становится причиной гибели альпинистов,— в материале “Ъ FM” «Расплатой за покорение вершины все чаще становится жизнь».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя