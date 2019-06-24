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Для взыскания долга челябинца приставы арестовали принадлежащие ему акции

Судебные приставы наложили арест на акции двух крупных предприятий, принадлежащие челябинцу, чтобы взыскать с него долг в размере 700 тыс. руб. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области, должник согласился на реализацию ценных бумаг, поскольку другой возможности погасить задолженность у него нет. В ближайшее время проведут независимую оценку стоимости акций для их дальнейшей передачи на продажу. В случае, если по бумагам будут начислены дивиденды, они также пойдут в счет погашения долга.

Исполнительное производство в отношении бизнесмена было возбуждено в апреле. Приставы ограничили его машину в регистрационных действиях, а самого должника – в праве выезда за рубеж.

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