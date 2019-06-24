Новороссийский порт посетил министр по делам ГО и ЧС России Евгений Зиничев

В минувшую пятницу, 21 июня, площадку Новороссийского морского торгового порта посетили федеральный министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Они приняли участие в выездном координационном совещании на тему защиты населения и территории от ЧС и пожаров.

Сообщается, что высокопоставленные лица посетили показательные пожарно-тактические учения по тушению резервуарного парка и лесного пожара на площадке АО «Черномортранснефть», а также учения по ликвидации пожара на танкере по перевозке нефтепродуктов и ликвидации разлива нефтепродуктов на акватории Черного моря.

В морских учениях были задействованы буксир «Агат-Н» (АО «Флот НМТП») и вспомогательные суда АО «Транснефть-Сервис». Как сообщили в ПАО «НМТП», учения прошли успешно.

Василий Хитрых