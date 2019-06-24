На конференции Адвокатской палаты Башкирии возникла потасовка

Небольшая потасовка возникла сегодня на конференции Адвокатской палаты Башкирии, темой которой является вопрос о доверии президенту организации Булату Юмадилову. Один из участников конференции, адвокат Александр Войцех, известный как оппонент господина Юмадилова, попросил дать ему слова, поднявшись на трибуну, но ему не дали этого сделать. Попытке адвоката пройти к микрофону помешали другие участники — предположительно сторонники Булата Юмадилова. На сцене возникла толчея.

После Александру Войцеху предложили выступить позже, после чего все успокоились, и конференция пошла по плану.

Булат Баширов