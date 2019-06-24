Массовое ДТП случилось на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа

Масштабная авария с участием четырех автомобилей произошла вчера, 23 июня, на федеральной трассе М-4 «Дон» возле города Горячий Ключ. Как сообщили в краевой полиции, информация о ДТП поступила в дежурную часть около 15:55.

По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля BMW X5 на 1407 км трассы выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречными автомобилями Honda и Hyundai. От удара «Хонду» отбросило на стоящую на обочине «Ладу “Приора”».

В результате с места аварии с травмами различной степени тяжести госпитализировали девять человек, среди которых двое несовершеннолетних. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщали пользователи соцсетей, вечером в воскресенье, 23 июня, на трассе «Дон» образовалась многокилометровая пробка.

Василий Хитрых