В Ростове прогнозируют дождливую и жаркую неделю

Неделя в Ростове начнется с дождей, сообщает Росгидрометцентр. Наибольшие осадки ожидаются в понедельник, 24 июня (2мм). В этот день воздух прогреется до +32°С, а ночью температура упадет до +23°С. Погода будет безветренной. Дожди также прогнозируют 25 июня, во вторник (0,7 мм), температура днем - +32°С, ночью - +21°С, ветер северный 6 м/с. В среду и четверг ожидается переменная облачность без дождей, днем прогнозируют жаркую погоду от +28°С до +31°С, ночью от +17°С до +18°С. Ветер северный 3-5 м/с. В пятницу также будет жарко (+29°С), но возможен небольшой дождь 0,6 мм. Ожидается западный ветер 6 м/с.

Дарья Голякова