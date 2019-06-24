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У шихана Торатау 29 июня пройдет лазерное шоу стоимостью 5 млн рублей

Башкирская государственная филармония закажет организацию у шихана Торатау в Ишимбайском районе лазерного шоу стоимостью до 5 млн руб., следует из сообщения на портале госзакупок. Подрядчик будет определен в ходе конкурентного отбора 27 июня. Праздник под названием «Торатау йыйыны» планируют провести 29 июня.

В стоимость контракта включена поставка и монтаж лазерного и видеопроекционного и светового оборудования, в том числе светодиодных экранов, рельсовой дороги для них, видеопроекторов и проекционного экрана для лазера.

Майя Иванова


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