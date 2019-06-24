Владимир Путин: Россия рассчитывает на Петербург как на инновационный центр

Россия рассчитывает на Санкт-Петербург как на инновационный центр страны. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам господина Путина, Петербург является промышленным и научно – образовательным центром. У города есть хорошие перспективы для инновационного развития.

Владимир Путин напомнил, что ранее оборонно-промышленный комплекс Петербурга составлял 70% и назвал данный показатель избыточным. Сегодня многое не только восстановлено, воссоздано - появилось очень много нового, интересного и перспективного»,— добавил президент во время интервью.