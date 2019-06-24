Николай Коляда принял предложение войти в совет Госдумы по культуре

Художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда принял предложение комитета Госдумы по культуре присоединиться к общественному совету. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Ранее с таким предложением выступила глава комитета Елена Ямпольская на открытии в Екатеринбурге Уральского театрального форума. Тогда глава комитета подчеркнула, что совету необходимы люди, которые «открыто выражают свою точку зрения, ни перед кем не расшаркиваясь».

Первое заседание общественного совета по культуре прошло в конце января. В него уже вошли глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Игорь Матвиенко, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков. Позже стало известно, что к совету присоединились музыкант Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.