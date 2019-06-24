Новосибирские депутаты попросят Дмитрия Патрушева не отменять субсидии на молочное скотоводство

Депутаты заксобрания Новосибирской области завтра на сессии рассмотрят проект обращения к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву. Они планируют попросить его не отменять с 1 января 2021 года субсидии на развитие молочного скотоводства.

Как следует из текста обращения, субсидии, согласно решению минсельхоза, не будут выделяться животноводческим хозяйствам, если на территории региона зафиксированы случаи лейкоза крупного рогатого скота. «В мировой практике не разработаны методы лечения животных и вакцинопрофилактики. Единственным способом оздоровления хозяйства от лейкоза является полная замена инфицированных животных. Для этого хозяйствующему субъекту необходимо вырастить здоровое поголовье, на что требуется минимум 5-7 лет и значительные финансовые затраты»,— говорится в обращении. Депутаты просят министерство продлить срок выделения субсидий до 1 января 2024 года.

По данным депутатов, за последние три года в Новосибирской области в результате оздоровительных мероприятий количество коров с лейкозом снизилось на 28,3%.

В начале этого года глава регионального минсельхоза Евгений Лещенко сообщал журналистам, что в регионе насчитывается 19 тыс. маточного поголовья КРС, к 2020 году этот показатель вырастет, как ожидается, до 25 тыс. голов, к 2024 году — 30 тыс. голов. По его словам, к 2024 году Новосибирская область сможет полностью обеспечивать себя говядиной. Сегодня самообеспечение региона говядиной составляет 70%, говорил министр.

Оксана Павлова