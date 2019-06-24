Акционеры ПНППК всю прибыль за год направили себе на дивиденды

Собрание акционеров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» 21 июня утвердило объем дивидендов за 2018 год. Общий размер начисленных дивидендов — 391,1 млн руб. (по 3 тыс. руб. на одну акцию). По итогам 2017 года объем выплаченных дивидендов составил 148 млн руб. (1,14 тыс. руб. на одну акцию).

Таким образом, акционеры ПНППК решили выплатить себе в качестве дивидендов почти всю прибыль, полученную за год. Напомним, чистая прибыль ПНППК за отчетный период составила 367,8 млн руб. В 2017 году этот показатель достиг 633,9 млн руб. При этом выручка от продажи сохранилась на уровне 5,3 млрд руб.

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (АО ПНППК) — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Основной акционер компании — гендиректор Алексей Андреев.