ФАС встала на сторону владельцев медиафасада на пермском ТЦ «Айсберг»

Управление ФАС по Пермскому краю предписало департаменту экономики и промышленности (ДЭП) Перми отменить аннулирование разрешения на установку и отозвать предписание о демонтаже медиафасада на ТЦ «Айсберг», сообщает Business Class.

По мнению главы управления Александра Плаксина, специалисты УФАС не увидели правовых оснований применять постановление правительства Пермского края к отношениям, которые уже возникли. «Учитывая, что нормативный акт вышел после установки конструкции, выдача предписания о демонтаже и аннулировании разрешения на установку не основана на законе. В постановлении правительства ничего не сказано, что оно имеет обратную силу и применяется к отношениям, которые существовали до его принятия»,— отметил господин Плаксин.

Разрешение на установку медиафасада было получено в апреле 2018 года. Спустя два месяца вышло обновленное постановление правительства Пермского края, в которое добавились такие понятия, как «светодиодный экран» и «медиафасад». Этими определениями воспользовался городской департамент экономики, чтобы задним числом предъявить претензии предпринимателю.

Господин Плаксин также добавил, что ведомство обнаружило аналогичный медиафасад, к которому у городских властей нет никаких претензий: на здании ТЦ «Товары Прикамья» конструкция установлена в 2017 году и также не является прозрачной. По мнению антимонопольного ведомства, это создает дискриминационные условия деятельности для отдельного участника рынка рекламных конструкций.

Напомним, медиафасад на здании «Айсберга» был установлен в декабре прошлого года. Его площадь 228 кв. м, время трансляции — круглосуточно. Оператором конструкции является Mind Media Group из Казани. После проведенной в марте проверки ДЭПП обнаружил нарушения и предписал демонтировать рекламную конструкцию. По результатам обследования специалистами департамента выявлено, что конструкция не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран. В адрес собственников здания направлено требование расторгнуть договор с владельцем РК и произвести демонтаж, заявили тогда в мэрии.

В мэрии сообщили, что получили предписание ФАС. «Наша позиция сохраняется — этот медиафасад нарушает все. Дальнейшие наши действия будем обсуждать»,— отметили в администрации.