Газоснабжение Александровска восстановлено

В Александровске газоснабжение у абонентов в основном восстановлено. Как сообщили в АО «Газпром газораспределение Пермь», при проведении ремонтных работ принято решение перенести подальше от проезжей части отключающее устройство, в которое врезался автомобиль. Это сделано с той целью, чтобы исключить повторения ситуации.

Почти 4 тыс. абонентов Александровска остались без газа из-за повреждения газопровода в результате ДТП, произошедшего ночью 22 июня. Сразу же после возникновения нештатной ситуации аварийные бригады «Газпром газораспределение Пермь» приступили к восстановительным работам. Для устранения утечки газа газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства на газопроводе. В зону отключения попали 88 многоквартирных и 96 частных жилых домов.