Ударивший новосибирского полицейского по лицу уголовник получил условный срок

Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о нападении на сотрудника правоохранительных органов. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил помощник районного прокурора Александр Сапрыкин.

Как указывается в деле, в декабре 2018 года в полицию поступил сигнал об инциденте в одной из квартир: женщина просила защитить ее и детей от сожителя. На место происшествия был отправлен наряд патрульно-постовой службы. Мужчина стал высказывать стражам порядка претензии по поводу того, что они вошли в квартиру, одного полицейского он ударил кулаком в челюсть. Правоохранитель отделался ушибом.

Драчуна задержали, им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, вымогательство и угоны. Ему инкриминировали применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). Задержанный полностью признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке — без исследования доказательств и их оценки. Суд назначил ему два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Константин Воронов