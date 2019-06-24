Пять самолетов, летевших в Тюмень, приземлились в Кольцово из-за тумана

Из-за тумана пять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Тюмени и ушли на посадку в екатеринбургском Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В связи со сложными метеоусловиями в Тюмени сегодня утром в аэропорт Кольцово прибыли пять рейсов: DP-449 Москва—Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург—Тюмень, YC-506 Симферополь—Тюмень, SU-1502 Москва—Тюмень и UT-9851 Москва—Тюмень»,— рассказали в пресс-службе. Уточняется, все самолеты приземлились в Кольцово с пяти до шести утра. Cейчас они уже вылетели из Екатеринбурга в пункт назначения.