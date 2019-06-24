Строительство улицы Строителей обойдется в 11,5 млрд рублей

Губернатор Максим Решетников 20 июня подписал постановление о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу. В числе прочих поправок документ уточняет расходы на реконструкцию улицы Строителей в Перми.

Если раньше реконструкция объекта от ул. Куфонина до ул. Стахановской составляла 4,9 млрд руб., то теперь реализация разбилась на четыре этапа и значительно подорожала. Проект добавился расходами на строительство автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара (3, 88 км)» стоимостью 2,7 млрд руб. и строительство автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара — ул. Стахановская (3,12 км)» стоимостью 2,1 млрд руб. Кроме того, запланированы расходы в объеме 1,6 млрд руб. на строительство двух тоннелей (по 800 млн руб.) через Транссиб в створе улиц Углеуральской и Вишерской.

Это еще не все расходы на реконструкцию улицы Строителей. Как сообщалось ранее, запланированы масштабные затраты на выкуп недвижимого имущества по ходу новой трассы. Планируется также строительство дорожной развязки — в районе пересечения улиц Вишерской и Барамзиной, из-за того что на пути строительства стоит ремонтное депо РЖД и его нельзя перенести. Сейчас власти оценивают транспортные потоки, в зависимости от них будет принято решение, какая будет развязка — одноуровневая (стоимость 1,5 млрд руб.) или двухуровневая (стоимость 2,5 млрд руб.). Источник в правительстве сообщил, что РЖД настаивают на двухуровневом варианте развязок.

О том, что реконструкция дороги серьезно подорожает, предупреждал недавно Максим Решетников во время общения с жителями в своем аккаунте в Instagram. «Приходится прорубать дорогу»,— отметил губернатор. Сумму удорожания он не назвал.

Реконструкция улицы Строителей призвана загрузить Красавинский мост через Каму и одновременно разгрузить от транспортного потока Коммунальный мост. После реконструкции улица Строителей (между улицами Куфонина и Стахановской) будет четырехполосной. Проект новой улицы разрабатывался последние десять лет.