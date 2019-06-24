В Самаре до 1 августа не будет работать троллейбусный маршрут №6

В Самаре с 24 июня до 1 августа 2019 не будет работать троллейбусный маршрут №6. Это связано со строительством Фрунзенского моста, сообщает городская администрация.

С 1 июля до 1 августа 2019 года из-за прокладки инженерных сетей для Фрунзенского моста в Куйбышевском районе города ограничат движение по участку ул. Шоссейная от ул. Народной до ул. Казачьей.

Ранее сообщалось, что на Фрунзенском мосту забетонированы 4 из 13 участков проезжей части. Объект планируют полностью ввести в эксплуатацию в текущем году.

Андрей Сазонов