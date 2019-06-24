Владимир Елистратов подал в отставку с поста главы Челябинска

Глава Челябинска Владимир Елистратов написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Документ уже передан в гордуму и будет рассмотрен сегодня на внеочередном заседании, там же назначат исполняющего обязанности мэра.

Ранее врио губернатора Алексей Текслер неоднократно говорил о недовольстве работой руководства областного центра. В частности, в мае глава региона раскритиковал концепцию развития общественного транспорта, предложенную челябинской мэрией, и отметил, что примет «кадровые решения». После этого Владимир Елистратов на вопрос журналистов о своей возможной отставке ответил, что с господином Текслером он эту тему не обсуждал, и «идет нормальная работа».