Подрядчика по реконструкции аэропорта Большое Савино оштрафовали на 100 тыс. рублей

Пермская транспортная прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства при выполнении работ по реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса Большое Савино, финансируемых в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы на 2018–2021 годы». Как сообщает пресс-служба прокуратуры, установлено, что АО «Стройтрансгаз» в ходе строительных работ на объекте не установило ограждение, не организовало технологические дороги, места для накопления отходов, не оборудовало временные сооружения, не обеспечило наличие средств пожаротушения. Кроме этого, подрядной организацией ненадлежащим образом велась исполнительная документация.

На основании материалов прокурорской проверки АО «Стройтрансгаз» оштрафовано на 100 тыс. руб. По представлению Пермского транспортного прокурора, внесенному руководству АО «Стройтрансгаз», выявленные нарушения закона устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено три должностных лица подрядной организации.