ММК внедряет цифровую систему контроля за наличием вагонов

В двух листопрокатных цехах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запущена в промышленную эксплуатацию цифровая система контроля за наличием вагонов. Она позволит оперативно выявлять нарушения в работе с подвижным составом и значительно повысит эффективность отгрузок продукции предприятия.

В цехах установлено оборудование видеонаблюдения, программно-технический комплекс для распознавания номеров вагонов, определения направления их движения и наличия груза в вагонах. Новая система интегрирована с автоматизированными системами предприятия.

Генеральным подрядчиком работ по внедрению системы контроля за наличием вагонов выступил ООО «ММК-Информсервис».

В 2019-2020 годах планируется развитие системы в других листопрокатных прокатных цехах ПАО «ММК».