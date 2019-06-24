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Подземный переход на Эльмаше демонтируют за 45 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на поиск подрядчика для демонтажа подземного перехода на перекрестке улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков (микрорайон Эльмаш). Согласно данным, опубликованным на сайте госзакупок, максимальная стоимость работ — 45,2 млн руб.

Подрядчик по условиям контракта должен демонтировать подземный переход, облицовку лестничных сходов, подземную часть и камеры, а также засыпать котлован. Кроме этого, на этом участке установят светофоры, обустроят тротуар, газон, ограждения, посадят деревья и восстановят трамвайные пути. Все работы должны быть выполнены до 15 октября 2020 года. Известно, что решение о демонтаже перехода администрация города приняла еще в 2016 году из-за его аварийного состояния.

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