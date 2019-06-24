Уволен начальник томского УМВД Александр Будник

Руководитель УМВД по Томской области 53-летний Александр Будник отправлен в отставку, сообщают местные СМИ. Соответствующий кадровый указ президента не опубликован. В пресс-службе томской полиции сообщили, что начальники управления находится в отпуске. В то же время, с официального сайта УМВД исчезла вся информация об Александре Буднике, исполняющим обязанности главы управления значится полковник Петр Шмер.

Александр Будник возглавил томское УМВД в октябре 2016 года. На этом посту он сменил Игоря Митрофанова, в отношении которого рассматривается уголовное дело. Ему инкриминируют незаконное получение северной надбавки к генеральской пенсии, сокрытие преступлений своего подчиненного, а также получение взятки в 2,1 млн руб. за покровительство теневому банкиру. Обвинения в свой адрес генерал-майор отрицает.

Подробности дела — читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Генералу припомнили северные»

Илья Николаев