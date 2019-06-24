Факторинг – плечо для малого бизнеса

Промсвязьбанк в мае 2018 года Распоряжением Правительства РФ №990-р был передан в Росимущество и стал банком с государственным участием. Теперь банк вместе с традиционным обслуживанием занимается банковским сопровождением гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Но при этом Промсвязьбанк остается универсальным банком, который успешно работает со всеми сегментами бизнеса. Традиционно много внимания банк уделяет клиентам сегмента МСБ. О том, как с помощью факторинга сделать бизнес эффективнее рассказывает региональный директор Операционного офиса «Пермский» ПАО «Промсвязьбанк» Андрей Клепиков.

– Факторинг – это своего рода альтернатива кредиту, когда ты точно знаешь, что заказчик оплатит через несколько недель, а твоему бизнесу средства нужны уже сегодня?

– Действительно, эти услуги, кредит и факторинг, часто сравнивают. Обе связаны с финансированием оборотного капитала. При этом с точки зрения кредитора факторинг – инструмент более защищенный: взамен выданных средств фактор получает право требования дебиторской задолженности, а компания-должник, как правило, является более надежной, чем сам поставщик товаров и услуг. Например, нефтегазовые компании и федеральные торговые сети по кредитному рейтингу значительно превосходят многих своих поставщиков и подрядчиков, однако платить за товар или услугу они предпочитают с большой отсрочкой. Такую «благополучную» задолженность фактор и готов выкупать.

– Если говорить о потенциальном клиенте «факторинговой компании», то что можно назвать «входным билетом» для пользования услугой? Какие требования предъявляет фактор к клиенту? Вы оцениваете обороты компании или что-то еще?

– Такого понятия, как «входной билет», для желающих воспользоваться факторингом у нас нет. Наши базовые требования к клиенту очень просты. Первое, это должен быть легальный, т.е. полностью соответствующий законодательству РФ, бизнес. Второе, прозрачные («белые») безналичные расчеты с контрагентами без каких-либо теневых схем, векселей, бартера и т.д. Третье – отсрочка платежа с дебитором в пределах 150 дней. И, наконец, финансовая устойчивость и положительная платежная дисциплина дебитора, его согласие работать по схеме факторинга.

– Если компания работает меньше полугода, то может ли она воспользоваться услугой факторинга?

– Может, но только в том случае, если предприятие является продолжением бизнеса уже опытного предпринимателя, который по определенным, понятным нам причинам решил зарегистрировать новую компанию. В любом случае, чтобы одобрить услугу, нам потребуется минимум 3-месячная положительная история сотрудничества с дебиторами, передаваемыми на факторинг.

– Для фактора, как вы уже сказали, очень важна репутация дебитора. В случае с крупными сетями и корпорациями проверить ее не составляет большой сложности. А принимаете ли вы на факторинг сделки, где обе стороны представляют малый бизнес?

– Не секрет, что большинство факторов предпочитает работать исключительно с «топ-дебиторами». Однако далеко не все малые и средние предприятия продают свой товар или оказывают услуги крупным федеральным сетям и огромным корпорациям. Часто их контрагентами выступают средние региональные дистрибуторы, небольшие производственные компании. В этом клиентском сегменте спрос все еще значительно превосходит существующее факторинговое предложение. В свою очередь, Промсвязьбанк одним из первых вышел на рынок факторинга, в том числе и МСБ, накопил большую экспертизу и опыт работы. Дебитором может быть любая прибыльная, финансово устойчивая компания с годовой выручкой более 500 миллионов рублей.

– Поговорим непосредственно об услуге. Факторинг бывает с регрессом и без. Что это значит и как клиенту понять, какой вариант в его случае предпочтительней?

– Регресс — право фактора потребовать возврата финансирования от Поставщика в случае неоплаты поставки Покупателем (Дебитором).

Факторинг без регресса ближе к страховой услуге, он позволяет поставщику снять с себя риск неплатежей со стороны покупателей. Фактор покупает дебиторскую задолженность вместе с риском неплатежей. В случае, если дебитор во время не рассчитается, именно факторинговая компания будет озабочена тем, чтобы взыскать с него долг. Для этого фактор использует все доступные, предусмотренные законом средства, такие как , переговоры с должником, судебное взыскание или продажа долга третьим лицам, в т.ч. коллекторам, с уведомлением должника.

Факторинг с регрессом ближе к кредиту или овердрафту. Это, по сути, беззалоговое финансирование под уступку дебиторской задолженности. В таком варианте риски берет на себя поставщик. При несвоевременных расчетах фактор ведет работу и с дебитором и с поставщиком.

- У каких предприятий Перми наиболее популярен факторинг?

- В первую очередь это подрядчики крупных компаний нефтегазового сектора, представители строительного бизнеса. Благодаря факторинговому «плечу» они смогли реализовать выгодные контракты, на финансирование которых у них не хватало собственных средств. С помощью факторинга эти предприниматели увеличили объемы и прибыльность бизнеса в несколько раз.

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