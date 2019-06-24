Ввод жилья в Пермском крае увеличился на 16%

В январе-апреле 2019 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 3134 квартиры общей площадью 257,8 тыс. кв. метров, что составило 116,1% к вводу жилья в соответствующем периоде предыдущего года. Такие данные приводит Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счет собственных и привлеченных средств введено в действие 184 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 33,3% больше, чем в январе-апреле 2018 года.