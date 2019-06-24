Незаконно предоставлявшие займы пензенские предприниматели оштрафованы на 100 тысяч рублей

В Пензе с начала года было возбуждено шесть административных дел по фактам незаконного предоставления займов (ст. 14.56 КоАП РФ), пять из них рассмотрены. Общая сумма штрафов составила 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, в Ленинском районе Пензы пресечена деятельность «комиссионного магазина», который, по мнению прокуроров, вел нелегальную деятельность по предоставлению займов населению. Установлено, что предприниматель не соблюдал требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В отношении ИП возбуждены два административных дела.

иван Сергеев