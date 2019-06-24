Красноярский депутат-единоросс получил условный срок за мошенничество

Красноярский краевой суд оставил в силе приговор депутату регионального парламента, приговоренному к двум с половиной годам условно за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края. По данным суда, в деле фигурирует единоросс Виталий Толстов.

По версии прокуратуры, в 2017 году депутат взял в помощники свою супругу, однако «мер по недопущению конфликта интересов не принял». Напротив, он внес в табели учета рабочего времени сведения, что она была на рабочем месте, установило ведомство, хотя супруга находилась за границей. Комиссия краевого заксобрания признала депутата нарушившим требования антикоррупционного законодательства.

Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве, которое передали на рассмотрение суда в октябре 2018 года. Спустя шесть месяцев Октябрьский райсуд Красноярска вынес вердикт, назначив Виталию Толстову два с половиной года условно с аналогичным испытательным сроком. Не согласившись с приговором, адвокат подал жалобу в апелляционную инстанцию. Она оставлена без удовлетворения.

Виталий Толстов — бывший главный редактор изданий «Норильчанин» и «Заполярная правда», а также экс-директор инфоцентра «Норильские новости». В 2001 году избрался депутатом горсовета Норильска, в котором проработал три созыва. Три года назад стал депутатом заксобрания Красноярского края от «Единой России». В региональном парламенте состоит в двух комитетах: по природным ресурсам и экологии, а также по госуправлению, законодательству и местному самоуправлению.

Илья Галагуз