Сборная Аргентины упустила свой вылет

Сборная Аргентины по футболу пока все-таки сумела избежать наиболее негативного для себя сценария на Кубке Америки. Аргентинцы, набравшие в двух матчах группового турнира лишь одно очко, сами поставили себя на грань вылета, но благодаря победе над Катаром со счетом 2:0 в последнем туре сумели прыгнуть сразу на второе место в группе B. В play-off соперником аргентинской команды станет сборная Венесуэлы.

Среди всех участников Кубка Америки сборная Аргентины привлекает в последние дни, пожалуй, наибольшее внимание. Случилось это, к сожалению для ее поклонников, не благодаря хорошей игре или, например, невиданной результативности, демонстрируемой аргентинской командой. Напротив, сборная от которой всегда ждут чего-то эдакого (как правило, напрасно), в первых двух играх групповой стадии выдала нечто настолько невразумительное, что ее болельщикам, чтобы не впасть в отчаяние, впору было использовать все запасы собственного оптимизма, да еще занимать его у друзей. Ведь аргентинцы начали турнир с поражения от колумбийцев (0:2), а следом свели игру против команды Парагвая вничью. Единственный мяч за Аргентину в той игре провел Лионель Месси. Правда не с игры, а с пенальти, но учитывая разлад, установившийся в игре команды, уже и это было неплохо.

В итоге к финальному туру групповой стадии сборная Аргентины подошла лишь с одним очком в активе и необходимостью любой ценой обыгрывать команду Катара, которая оказалась не так плоха, как думали. Катарцы ведь не уступили Парагваю, а колумбийцы сумели обыграть их лишь с минимальным счетом. Отметим, что формально сборная Аргентины могла пройти в play-off даже если бы сыграла с катарцами вничью. Но для этого должны были сойтись еще два обстоятельства. Во-первых, сборная Парагвая в параллельном матче должна была уступить колумбийцам с разницей в три мяча или больше. Во-вторых, в группе C сборные Японии и Эквадора также должны были сыграть вничью. Напомним, что в play-off попадают под две сильнейших команды от каждой из трех групп. Еще два места достаются двум лучшим командам из числа занявших третьи места.

В общем, выходило, что аргентинцам нужно побеждать. Но похоже мыслями о том, что Месси и компании еще рано ехать домой, прониклись даже некоторые игроки сборной Катара. Собственно, один из них уже в начале матча выдал точнейший пас на Лаутаро Мартинеса, который и открыл счет. Чем здорово успокоил аргентинских футболистов, которые явно нервничали, боясь допустить ошибку. Ну а так, сборная Аргентины достаточно спокойно контролировала игру и к концу матча, после удара Серхио Агуэро, даже удвоила счет.

Команда Аргентинцы победила со счетом 2:0. А учитывая, что в противостоянии сборных Колумбии и Парагвая победила первая (1:0), аргентинцы прыгнули с четвертого места в группе B сразу на второе. В четвертьфинале аргентинцы встретятся с командой Венесуэлы.

Арнольд Кабанов