Бриз для кабачка

Моя подруга Александра шлет мне фотографии из отпуска. На фотографиях — пляж и море. А я все еще в офисе, и до моря мне еще очень далеко. Время же длиннее, чем расстояние. С расстоянием мы более или менее научились справляться с помощью самолетов, любое море — только руку протяни. А время тянется как хочет.

Гелия Делеринс

Фотографии с пляжем шлет не только Александра. Их полно в социальных сетях. И кроме той мысли, что отпуск далеко, они навевают неприятные мысли о купальнике. А купальник — о неизбежности похудательного процесса. Но в жизни нужно на все смотреть позитивно: хорошо, что все уехали в отпуск, а я все работаю. Как раз успею похудеть для пляжа.

Кабачок — лучший друг следящего за фигурой человека. Вернее, пытающегося эту фигуру исправить, это мой случай. В кабачке одна вода, как известно. Какого бы он ни был сорта, здоровенный толстый и белый или маленький стройный цуккини, все равно, дружить в предотпускное время нужно со всей их семьей. А семья — огромная. Они прибыли к нам когда-то через Атлантический океан. А потом от нас, европейцев,— назад, в северную Америку уже признанным культурным растением.

Так что в Европе кабачок едят примерно с XIX века (хотя итальянцы начали и чуть раньше), а в США, например, и вовсе с 1920-х годов.

И вот этот новичок произвел на кухне настоящую революцию. Вспомните, сколько из него блюд начиная с любимой икры. И я даже не считаю цветы кабачков, которые сейчас фарширует весь Прованс. Когда-то я относилась к кабачку довольно прохладно. Мне казалось, что кабачок — это баклажан второго сорта. Что у баклажана вкус мощный, а у кабачка — почти никакого. Но, как уже стало ясно, мы не умеем справляться со временем. И оно нас учит. Например, распознавать нюансы, обращать внимание на тонкости. У молодого кабачка вкус очень выраженный. У старого, крупного — в меньшей мере.

Но именно это идет нам на пользу. Такой обычный кабачок я давно добавляю в десерты — он наполнитель, который способен заменить часть муки. И никому не мешает своими собственными вкусовыми оттенками.

Вот хотите вы, например, брауни. А потом смотрите на список ингредиентов. А там мука, сливочное масло, сахар и шоколад. А рядом с рецептом у вас в компьютере — фотографии с пляжа. И вы смотрите и на то, и на другое, и перед вами выбор, которого не знали даже герои великих трагедий.

Но тут появляется герой, как это бывает в настоящих трагедиях, и приходит на помощь, хотя сам и погибает на кухонной терке. Тертый кабачок добавляют к остальной смеси, чтобы уменьшить количество калорий. Я не очень разбираюсь в калориях и не уверена, что смысл кабачка в брауни состоит именно в этом. Я сравнивала количество масла, сахара и муки в обоих случаях — с кабачком и без. Разница, скажем прямо, не слишком большая. Но зато он приносит с собой влагу. А брауни бывают разных сортов — совсем сухие, как печенье, совсем жидкие внутри и еще — влажные, чуть тягучие, самые любимые. И вот для таких кабачок незаменим.

С ним знаменитые американские шоколадные квадратики получаются темными, упругими и даже не слишком уж и сладкими.

И я уже почти пошла за шоколадом, но фотографии чужого отпуска и моря, вот они, передо мной. Так что на этот раз брауни будут и вовсе без сахара, соленые. Но тоже с кабачком, ведь влажные — все равно самые вкусные. Они у меня в памяти связаны не с пляжем, а с городом, довольно далеким по духу от пляжей — с Чикаго. Там, в отеле Палмер, и придумали брауни. А кроме брауни — довольно много других интересных штук. Например, это был первый в мире отель с лифтами. Кто сейчас поедет в отель без лифта? И как мы будем жить без брауни?

Цуккини я натираю на крупной терке, потом даю немножко полежать и сильно отжимаю, прямо руками. Теперь можете обжаривать их на оливковом масле. Чем лучше отжали, тем меньше они заберут масла. Посолите, поперчите, я бы добавила еще и свежую острую траву, вроде эстрагона. Духовку ставьте на 180 градусов. И пока она разогревается, растопите в другой сковородке бекон. Его, разумеется, нужно нарезать тонкими полосками. Французы называют их спичками, это я говорю просто чтобы вы поняли, какого размера нужны полоски. Жир они выпустят сами, так что никакого масла не надо, а когда получатся шкварки, еще и промокните их бумажной салфеткой.

Дальше все проще простого. Пляж уже приближается, и даже время, кажется, смилостивилось и ускорило бег. Легко взбить вилкой яйца, добавить к ним мягкий творог, еще раз посолить и поперчить. Видите — у нас и так уже много жидкости. Ну ничего, к ней теперь пойдет мука, а к ней цуккини или, опять же, кабачок, а еще натертый сыр. Я всегда выбираю твердый, то есть не брынзу, хотя люблю ее нежно. Но все же твердый — и острый, со слезой. Например, пармезан. Если такого не найдется, то все же лучше брынзу. От нее будет та самая острота, а от твердого сыра, который изначально без вкуса, сам по себе вкус не появится. Только солить тогда нужно осторожнее. Теперь смешайте и выливайте в форму — точно такую, как для брауни. Если духовка действительно разогрелась, то за полчаса брауни будут готовы. Разрезайте их, как полагается, на плоские кирпичики, но не сразу же, а когда все чуть остынет и прихватится. Они не будут коричневыми, они яркие блондины. В них не будет шоколада. И даже сладкими их не назовешь. Но ощущение несравненной сладости бытия вы от них получите, это точно.