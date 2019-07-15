Диетология

Сила в шпинате

В шпинате присутствуют вещества, увеличивающие мышечную силу, сообщают ученые из Свободного университета в Берлине (Германия). Речь идет об экдистероне — основном соединении в экстракте этого растения, которое является природным стероидом. Предыдущие исследования на млекопитающих показали, что экдистероиды обладают широким спектром полезных эффектов: эти вещества предотвращают развитие рака и астмы, снижают артериальное давление и уровень глюкозы. Новое исследование выявило, что экдистерон увеличивает синтез белка в скелетных мышцах. «Таким образом, экстракт шпината, содержащийся в некоторых пищевых добавках, повышает выносливость,— говорит автор исследования Мария Парр.— Для тех, кто занимается спортом, это может быть предостережением от приема других стероидов».

Эндокринология

Вес в наследство

Эпидемия ожирения, охватившая мир, связана не только с изменением рациона питания и отсутствием физической активности. Весомый вклад в эту проблему вносит генетика, утверждают ученые из Норвежского университета науки и технологии. Они проанализировали данные о почти 120 тысячах человек в Норвегии, чей рост и вес регулярно измерялись в период с 1963 по 2008 год. Оказалось, что люди, имевшие генетическую предрасположенность к ожирению, намного стремительнее набирали вес по сравнению с теми, кто не имел генетических факторов. И спустя десятилетие разрыв между ними удвоился. «Генетическая предрасположенность автоматически делает 35-летнего мужчину среднего роста на 4 кг тяжелее его ровесника, не имеющего генов ожирения»,— заключает автор исследования Мария Брандквист.

Неврология

Инфекционный инсульт?

Фото: Science Photo Library / Getty Images

Перенесенные инфекции повышают риск развития инсульта. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке (США), изучив взаимосвязь между различными инфекциями и случаями инсульта. В этом им помогли данные из отделений неотложной помощи и стационаров, собранные за 6-летний период. Медицинские записи использовались для выявления различных типов инфекций: кожные, мочевыводящих путей, абдоминальные и респираторные, а также сепсис. Выяснилось, что вероятность развития ишемического инсульта была связана в основном с инфекциями мочевыводящих путей, а геморрагического — еще и с сепсисом и респираторными заболеваниями. «Эти данные следует иметь в виду при лечении инфекций»,— говорит соавтор исследования Солли Себастьян.

Физиология

От дивана подальше

С выходом на пенсию женщины начинают вести сидячий образ жизни, выяснили ученые из Университета Турку (Финляндия). «Сидячее» время увеличивается на час по сравнению с тем, когда ходили на работу. Такие данные исследователи получили, изучив с помощью специального датчика двигательную активность около 500 муниципальных служащих — как до выхода на пенсию, так и после. Интересно, что мужчины оказались более склонны к «диванным» настроениям: двигательная активность у них была на 2 часа меньше, чем у женщин, когда ходили на работу, и на час меньше — уже на пенсии. В общей же сложности, согласно исследованию, мужчины-пенсионеры до 10 часов в день проводят сидя на диване. «Отсутствие движения — это прямой путь к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету»,— напоминает автор исследования Кристин Суорса.

Технологии

Умные таблетки

Как не забыть вовремя принять лекарство? Исследователи из Технического университета Мюнхена (Германия) нашли ответ на этот вопрос, создав таблетку, которая выделяет лекарства по расписанию. Для этого они использовали синтетические фрагменты ДНК, помещенные в полимерный гидрогель. В отдельные его слои были встроены и наночастицы серебра, оксида железа и золота, имитирующие различные лекарственные вещества. Весь этот биокомплекс обработали солевым раствором, который и запускает высвобождение наночастиц, причем последовательно через определенные промежутки времени. «Не секрет, что пациенты часто забывают принять лекарство. Наша разработка позволит соблюдать прием препаратов строго по часам»,— говорит разработчик Оливер Лайлег.

Онкология

Микробы-курьеры

Фото: Ingram Publishing / DIOMEDIA

Специальные штаммы непатогенных бактерий для доставки препаратов, убивающих раковые клетки, создали ученые из Колумбийского университета (США). Разработки методов иммунотерапии, при которой для уничтожения опухоли используется собственный иммунитет, а в качестве фармкурьера — вирусы и бактерии, ведутся давно. Но иммунотерапия нередко дает осложнения, избежать их помогут синтетически сконструированные непатогенные штаммы кишечной палочки, которые могут расти и развиваться в самом ядре опухоли. Когда количество этих микроорганизмов достигает критической массы, они самоуничтожаются. А лекарство, «заложенное» в них, остается в клетке и начинает действовать, не разрушая «соседей».

Опрос

По чуть-чуть?

Большинство россиян уверены, что дозы алкоголя, безвредные для здоровья, существуют. Медики же с ними в корне не согласны, обвиняя его в развитии многих заболеваний. Тем не менее за увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года высказался 71% опрошенных, а половина вообще хотела бы, чтобы их ребенок никогда не пробовал спиртное. К каким последствиям приводит выпивка? Вот что думают россияне: