Стевон Кук, президент Совета по образованию Сан-Франциско

Замазать оскорбление

Скандальная новость, связанная с борьбой за политкорректность, пришла из-за океана и неожиданно оказалась связана с Россией. Власти Сан-Франциско постановили закрасить монументальную фреску в холле местной школы имени Джорджа Вашингтона. Фреска интересна тем, что ее автор — знаменитый советский художник Виктор Арнаутов, который был учеником Диего Ривера, долго жил и работал в Америке. Чем не угодила фреска? Очень просто: на ней один из отцов-основателей США показан не только в пылу борьбы за независимость, но и в повседневной жизни — с темнокожими рабами и убитыми индейцами. О том, что некоторые фрагменты колоссальной фрески (общая площадь 1600 квадратных футов) оскорбительна, разговоры идут давно, но добиться столь радикального решения удалось лишь борцу за права индейцев и маме ученика этой школы Эми Андерсон. Собственно, совет рассматривал два варианта: закрасить фреску, либо просто ее закрыть. В результате победило радикальное решение — закрасить. На это городу потребуется примерно 600 тысяч долларов, но на что не пойдешь ради толерантности! Правда, группа художников, писателей и ученых из разных стран уже создала онлайн-петицию к Совету по образованию с просьбой не уничтожать произведение искусства. Просьба, впрочем, пришла не по адресу. Стевон Кук известен как непреклонный борец за толерантность (недавний случай — спор с охранником в торговом центре из-за просьбы показать сумку), так что разжалобить его не удалось. На стороне искусства теперь лишь время: техническая сторона вопроса может затянуться, и пока фреску обещают просто поскорее закрыть.

Виктория Колганова