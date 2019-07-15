Арсений «Вредитель ли?», создатель перформансов

Вышел наружу

Вот уже несколько недель подряд житель Самары ужинает, мечтает о море и рассуждает о социальных проблемах на стене заброшенного панельного дома. Удержаться в воздухе на уровне четвертого этажа ему помогают не страховка и способности человека-паука, а маленькая деревянная платформа. Опасный перформанс молодой человек с загадочным псевдонимом Арсений «Вредитель ли?» называет коротко — «1 квадратный метр». Идея проекта — показать реалии жизни среднестатистического российского гражданина, поэтому на стене парень появляется в образе. Первый сюжет был посвящен досугу работяги с завода, второй в ироничной форме раскрыл тему отпуска без поездки к морю, третий высветил подноготную владельцев ипотек, четвертый метафорично описал, как живется инвалидам в домах без лифта. Останавливаться Арсений не собирается и в ближайшее время обещает новый перформанс. Тем более что к его акциям приковано внимание не только российских, но и ведущих мировых СМИ. Помимо содержательной составляющей народ живо интересуется и технической частью проекта. Чтобы выбраться наружу из панельки, пришлось изрядно попотеть. Два дня Арсений и его друзья долбили отверстия в стене (видимо, не так уж плохи советские панельки, какими их принято считать), а потом мастерили сам пятачок для перформансов. Любопытно, что интерьер «метра» меняется в зависимости от сюжета перформанса. Так, работяга-сварщик восседает с бутылкой беленькой на фоне старого ковра, а перед инвалидом-колясочником появилась «лестница в никуда». Арсений художником себя не считает, работает в офисе и лишь изредка публикует в Instagram фото, на которых то утопает в игрушечных машинках, то лезет в канализацию с похоронным венком, а то и вовсе лежит в морге. Самарскому самородку уже посыпались деловые предложения. В скором времени он выступит на форуме для молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» в Крыму.

Ганна Курак