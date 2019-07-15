Максим Кургузиков, замдиректора Института прокуратуры УрГЮУ

Молодой кадр

«Он хотел как лучше» — этой репликой ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик попытался подвести черту в скандале с участием своего подчиненного — замдиректора Института прокуратуры Максима Кургузикова. О таких, как Максим Сергеевич, принято говорить: молодой и перспективный. Впрочем, о возрасте точно судить сложно, в открытых источниках этих данных не нашлось, однако с его персональной страницы на сайте вуза на вас с фото глядит скорее молодой человек. Высокий пост он занял всего пару месяцев назад. «В Институте прокуратуры новые лица. Знакомьтесь!» — сообщалось о его назначении. И добавлялось: «Окончил УрЮГУ в 2012 году, проходил службу в органах прокуратуры, в 2016-м успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционный контроль в странах СНГ"». Общий стаж работы — шесть лет, научно-педагогический стаж — ноль, однако в институт Максима Сергеевича наняли курировать 1-й и 2-й курсы бакалавриата и специалитета. Только вот вышла неувязочка: на куратора пожаловалась в соцсетях анонимная группа студентов, выложив полученное якобы от него сообщение. Учащимся в строго обязательном порядке вменялось писать положительные отзывы на институт: по 100 штук от каждой группы, указаны ресурсы, где их публиковать, дедлайн, ответственные (старосты). Хвалить надо было высококлассных преподавателей, заботливый деканат, интересную учебу. Другие вузы упоминать запрещалось. Ректор Бублик жалобу студентов назвал провокацией, однако признал: «акция Кургузикова — личная инициатива».

Мария Портнягина