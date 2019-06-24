Конкурсный управляющий «Искры-Авигаз» не смог вернуть зарплату, выплаченную директору

Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему АО «Искра-Авигаз» в признании недействительными ряда сделок с участием руководителей предприятия. В частности, он просил признать недействительными выплату средств в размере 10,518 млн руб., которые получил в качестве заработной платы гендиректор предприятия Виктор Пыхтеев с июня 2016 по декабрь 2017 года. Также он пытался оспорить сделку по выплате главбуху АО Ирине Трефиловой зарплаты в размере более 2,1 млн руб. за указанный период, а также выходного пособия более 548,6 тыс. руб. Определениями суда в удовлетворении заявленных требований конкурсному управляющему было отказано.

АО «ОГТ "Искра-Авигаз"» (ранее — ЗАО «Искра-Авигаз») входило в число основных участников программы «Урал-Газпром», предусматривающей сотрудничество пермских предприятий в области создания наземных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 2,5–25 МВт, разработки газоперекачивающих агрегатов на базе ГТУ мощностью 10–25 МВт и электростанций на базе ГТУ мощностью 2,5–4 МВт.

Стоит отметить, что Виктор Пыхтеев и Ирина Трефилова также были признаны судом банкротами.