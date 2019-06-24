Ключевые сделки «Прогноза» устояли в апелляционной инстанции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 18 июня отказал в удовлетворении жалоб ФНС и конкурсного управляющего АО «Прогноз». Они оспаривали определение краевого арбитража от 21 марта, который отказал им в оспаривании ключевой сделки обанкротившейся IT-компании – по передаче интеллектуальной собственности.

Еще в декабре 2016 года ООО «Форсайт» и АО «Прогноз» заключили договор, по которому обладателем расширенной лицензии на ПО «Прогноза» (включая платформу для бизнес-аналитики Prognoz Platform) получило ООО «Форсайт» (входит федеральный холдинг Inline Technologies Group). По мнению уполномоченного органа, лицензионный договор нарушил права конкурсных кредиторов и налоговой службы, поскольку объекты интеллектуальной собственности являются основным активом АО «Прогноз».

Еще одна сделка АО «Прогноз» - по передаче центрального офиса компании в собственность банку «Урал ФД» - также устояла в апелляционной инструкции. 30 мая суд отказал в удовлетворении жалобы конкурсного управляющего.

Сделка была заключена в марте 2017 года, когда банк получил имущество стоимостью 419,8 млн руб. Соглашение об отступном в счет погашения кредита, выданного еще в 2010 году, было заключено между банком и АО «Прогноз» накануне введения процедуры наблюдения в отношении IT-компании. Это дало право управляющему оспорить сделку. 11 марта суд признал недействительным соглашение о прекращении договора ипотеки и передаче недвижимого имущества в порядке отступного по кредитному договору лишь в сумме 9,048 млн рублей. В удовлетворении остальной части требований суд решил отказать.

АО «Прогноз» до 2017 года — крупнейший российский разработчик бизнес-аналитики и заказного ПО. Весной 2016 года холдинг ITG договорился с пермским разработчиком о стратегическом партнерстве. Однако фактически произошло поглощение пермского разработчика более крупным игроком рынка. В декабре 2016 года холдинг ITG объявил о заключении с «Прогнозом» лицензионного договора. В июне 2017 года суд ввел в отношении «Прогноза» процедуру наблюдения, в ноябре того же года — конкурсное производство. Требования кредиторов третьей очереди составляют около 5 млрд руб.