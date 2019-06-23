Москвичи вышли против фабрикаций

На проспекте Сахарова завершилась акция «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел. Митинг был согласован московскими властями. Акция связана с делом журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, а через пять дней дело закрыли.

На митинге высказались, в частности, мать и сестра Анны Павликовой — девушки, которую обвиняют по делу «Нового величия, активистка против строительства мусорного полигона в Шиесе Светлана Бабенко и член Либертарианской партии Михаил Светов. Со сцены выступил и директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов: «Мы ехали сюда с участником на митинг, я спрашиваю, что мне сказать со сцены. Он мне говорит: «И так все понятно, ты же все понимаешь». Эта фраза мне помнила другую, которую обычно говорят полицейские. Когда нас задерживают, они говорят вам: «Вы же все понимаете». Они говорят в судах, когда дают административные сроки. Я хочу сказать присутствующим полицейским, я ни хрена не понимаю, почему задерживают политических активистов на мирных митингах, я не понимаю, почему бьют дубинками, почему судьи арестовывают невиновных».

По данным организаторов, на митинг пришли чуть более 3 тыс. человек. А по информации московской полиции, порядка 1,8 тыс. Акция продолжалась около двух часов, рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко: «Председатель Либертарианской партии Бойко объявил о завершении митинга. Перед этим была вынесена резолюция этого мероприятия, даже состоялось некое подобие голосования. На входе участникам митинга раздавали специальные красные карточки, которые надо было поднять над головой в знак того, что ты поддерживаешь то или иное требование: отмена 282-й статьи, амнистия всех осужденных по 228-й статье. В остальном же митинг был фактически посвящен людям, которые оказались так или иначе в той же ситуации, что и Иван Голунов. Не получив такой же поддержки, они остаются в тюрьмах и изоляторах, под домашним арестом.

Вся толпа собравшихся пестрела плакатами с именами и фотографиями множества людей. Как здесь говорили со сцены, их слишком много, чтобы всех перечислить».

Впрочем, участники митинга пришли на эту акцию не только из-за дела Ивана Голунова.

«Недостаточно внимания в целом уделили проблеме, которая связана с правоприменением 228-й статьи. Я по образованию юрист, и мне стыдно участвовать в наших судебных заседаниях. Я знаю, какой беспредел постоянно происходит с понятыми, которые действуют на постоянной основе, как-то связаны с сотрудниками. Проблему нужно решать глобально. Что касается произошедшего конкретно с Голуновым, был общественный эффект, но все расслабились, так как его освободили. Это абсолютно недопустимо. Люди просто не использовали в должной степени тот шанс, который у них был». «Этот митинг не только в поддержку Голунова. Ему повезло с оглаской, ему помогли. Но в тюрьмах и СИЗО сидит множество политзаключенных, которым не помогла огласка, а таких не должно быть. Потому что никто не должен преследоваться по политическим мотивам». «Мы требуем пересмотра статьи о самообороне, принятия закона о профилактике домашнего насилия и отмены декриминализации домашнего насилия. Вышли в поддержку сестер Хачатурян, которых судят за предумышленное убийство, хотя на самом деле они оборонялись от отца-тирана. Также мы поддерживаем Дарью Агений, которая нанесла травму человеку, который пытался ее изнасиловать, а теперь ее же судят за это. Мы надеемся, что на волне общественно-политического подъема будут и другие случаи освобождения, помимо Ивана». «Мне кажется, мало людей. Для Москвы это где-то 0,1% по количеству. Но резонанса достаточно».

Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что на акции задержали шесть человек. В том числе, художника и организатора «Монстраций» Артема Лоскутова. Он нес плакат с надписью, оскорбляющей полицию. У другого активиста в руках были флаги с анархистской символикой.

Владимир Расулов, Юлия Грицай