Долги идут нарасхват

Готовность ФРС США вновь при необходимости смягчить денежно-кредитную политику и приступить к обратному снижению ставок вызвала ралли на глобальных рынках, затронувшее в том числе цены на нефть (котировки Brent со среды повысились почти на 5%). Спрос вырос как на безрисковые, так и на рискованные активы. Требуемая доходность по десятилетним гособлигациям США впервые с 2016 года опустилась ниже 2%, совокупный же объем облигаций с негативной доходностью вырос до рекордных $12,5 трлн (это, в частности, немецкие и швейцарские госбумаги). Средняя доходность по бондам составляет теперь всего 1,76% против 2,51% в прошлом ноябре.

Напомним, согласно точечному графику, большинство участников комитета по открытым рынкам ФРС по-прежнему не ждут изменений ставки в этом году, однако если в марте никто не прогнозировал ее снижения, теперь таковых 7 из 17. В 2020 году большинство прогнозирует однократное снижение ставки, хотя в марте ожидали ее однократного роста. Рынки тем временем закладывают два снижения ставки до конца этого года с 70-процентной вероятностью первого понижения уже в июле. В отношении Европейского центробанка (ЕЦБ) рынки также закладывают снижение депозитной ставки на 10 базисных пунктов с вероятностью 85% (на прошлой неделе о готовности смягчить политику заявил глава банка Марио Драги).

«Вслед за ФРС и ЕЦБ и многие центробанки развивающихся стран могут перейти к смягчению, чтобы предотвратить угрозу для экспорта»,— полагают в Institute of International Finance. «Безусловно, новое смягчение поддержит деловую активность, но еще один период низких ставок повышает риски финансовой нестабильности»,— отмечают в институте, указывая, что пока инвесторы рассчитывают на долгосрочное укрепление доллара. Также сохранение низких ставок приведет к дополнительному разрыву между доходностями акций и облигаций и большему росту и без того высокой долговой нагрузки корпоративного сектора: низкий рост котировок на фондовом рынке снижает мотивацию компаний к размещению акций, тогда как низкие ставки делают более выгодным размещение облигаций (см. график). «Наличие позитивной корреляции между всеми активами несет в себе двойной риск в случае спада, так как диверсификация портфолио окажется малополезной»,— заключает Роберт Карнелл из ING Bank.

Татьяна Едовина