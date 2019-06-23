Carrefour продала свой бизнес в Китае

Французская сеть супермаркетов Carrefour Group объявила в воскресенье о продаже 80% в Carrefour China местному ритейлеру Suning.com. По условиям сделки китайская компания выплатит наличными €620 млн. Таким образом, весь бизнес Carrefour в Китае с учетом долгов был оценен в €1,4 млрд. После завершения сделки, что должно произойти к концу этого года, Carrefour Group сохранит 20-процентную долю в предприятии и два места в наблюдательном совете из семи.

Carrefour начала работать в Китае в 1995 году. С тех пор сеть компании разрослась до 210 гипермаркетов и 24 универсамов. По итогам 2018 года выручка от их деятельности составила €3,6 млрд, что на 5,9% хуже показателя предыдущего года. При этом чистая прибыль достигла всего €66 млн.

Suning.com же является лидером на китайском рынке, обладая сетью из 8881 магазина более чем в 700 городах страны.

Кирилл Сарханянц