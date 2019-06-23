В Магнитогорске в ДТП пострадали четверо детей

Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей и микроавтобуса в Магнитогорске. В больницу доставлено четверо детей, сообщает пресс-служба управления МВД по Челябинской области.

ДТП произошло днем 23 июня в Магнитогорске на шоссе Космонавтов. Столкнулись два автомобиля Lada Granta и микроавтобус. Водитель одного из легковых автомобилей скончался от полученных травм. Были госпитализированы семь человек, среди них четверо несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска устанавливают обстоятельства происшествия.