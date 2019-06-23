Журналисты провели в Перми пикет за свободу слова

Пермские журналисты провели в Театральном сквере пикет «Я/Мы Иван Голунов». Официально целью акции было заявлено информирование общественности о необходимости объективного расследования обстоятельств уголовного преследования Ивана Голунова. Организаторами акции выступили журналисты 59.ru, Propem.ru, пермской редакции «Аргументов и фактов» и другие коллективы. «Мы выходим на пикет против нарушения прав журналистов, против преследования за журналистскую деятельность, за свободу слова и профессиональную солидарность», - говорится в заявлении журналистов.

Всего в акции приняли участие, по подсчетам организаторов, около 60 человек. По подсчетам полиции – 45. На пикет часть участников пришла в футболках с надписями «Я/Мы Иван Голунов», «Хотели напугать, только разозлили» и плакатами: «Вынужденная необходимость молчать убивает профессию журналиста», «Пытались убрать одного журналиста – сплотили остальных, «Я журналист, а не драгдиллер». Помимо сотрудников СМИ, на пикет пришли председатель Пермской краевой организации СЖР Игорь Лобанов, общественные активисты Игорь Аверкиев и Виталий Ковин. Акция прошла без нарушений общественного порядка.