Звезды Голливуда снялись в антироссийском видео

Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis. «В 2016 году российские власти атаковали нашу демократию»,— говорит актер Роберт де Ниро. «Они вмешались в избирательный процесс»,— вторит ему актер Мартин Шин.

«И контактировали с представителями предвыборного штаба Трампа»,— продолжает актер Лоуренс Фишберн. «И все в рамках тайной операции»,— заявляет писатель Стивен Кинг. «Сделать президентом Дональда Трампа»,— заключает София Буш.

Exclusive: @robreiner, @SophiaBush, @StephenKing, @jvn, and more are cutting through the Trump administration’s lies about the Mueller report pic.twitter.com/HaQRWj7KNK