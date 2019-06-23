Звезды Голливуда снялись в антироссийском видео

Известные американские актеры и знаменитости снялись в ролике, посвященному «российскому вмешательству» в президентские выборы в США, передает портал NowThis. «В 2016 году российские власти атаковали нашу демократию»,— говорит актер Роберт де Ниро. «Они вмешались в избирательный процесс»,— вторит ему актер Мартин Шин.

«И контактировали с представителями предвыборного штаба Трампа»,— продолжает актер Лоуренс Фишберн. «И все в рамках тайной операции»,— заявляет писатель Стивен Кинг. «Сделать президентом Дональда Трампа»,— заключает София Буш.

В конце видеоролика, посвященному «контактам штаба господина Трампа с Россией», все они и другие звезды призвали администрацию и самого Дональда Трампа к ответственности, заявив: «Никто не выше закона».

В марте генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал спецпрокурор Роберт Мюллер, курировавший продолжавшееся почти два года следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Тем не менее спецпрокурор Мюллер так и не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о «сговоре».