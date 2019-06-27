Активы в профиль и анфас

Непрофильные активы на балансах российских банков продолжают расти, хотя темпы их прироста замедлились. Сильнее всего на эту динамику повлиял банк «Траст», на базе которого Центробанк создал специализированный Банк непрофильных активов.

По итогам 2018 года объем непрофильных активов на балансах российских банков увеличился на 300 млрд рублей (рост на 12% к 2017 году), достигнув 2,64 трлн рублей, подсчитали эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). При этом доля таких активов составила 3,1% от общей суммы активов кредитных организаций.

Согласно исследованию агентства «Эксперта РА», в 2015–2017 годах объем непрофильных активов вырос более чем в два раз, до 2,3 трлн рублей, их доля на конец 2017 года составляла все те же 3%. Таким образом, в 2018 году прирост непрофильных активов в целом соответствовал темпам роста совокупных активов банковского сектора. Основная доля пришлась на вложения в акции и прочее участие в капитале — это 70% всех непрофильных активов, отмечает «Эксперт РА».

Наибольший вклад в прирост непрофильных активов обеспечил банк «Траст» (рост на 312 млрд рублей) за счет передачи ряда проблемных активов от санируемых кредитных организаций, отмечает руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. На базе банка «Траст» в июле 2018 года Центробанк (ЦБ) создал специализированный Банк непрофильных активов (БНА), который будет управлять активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и реализации по максимальной цене. Предполагается, что реализация позволит компенсировать государству затраты на проведение санаций крупнейших кредитных организаций.

С другой стороны, у находящихся под контролем Фонда консолидации банковского сектора (также подчиняется ЦБ) Бинбанка, Рост-банка и Промсвязьбанка объем вложений в капитал дочерних компаний за тот же период сократился на 350 млрд рублей, говорит господин Доронкин. В лидерах по росту вложений в «дочки» также оказались Сбербанк (156 млрд рублей), ВТБ (62 млрд рублей) и «Открытие» (49 млрд рублей). «В целом наиболее высокая доля непрофильных активов характерна для банков с госучастием и кредитных организаций, проходящих процедуру финансового оздоровления»,— отмечает эксперт.

В лидерах по доле непрофильных активов среди банков из топ-30 — «Траст» (20% активов), «Открытие» (более 8%), Газпромбанк (около 5%), «Уралсиб» (5%), Бинбанк (4%), БМ-банк и Связь-банк (около 6%). Более 3% активов приходится на непрофильные вложения у ВТБ, Россельхозбанка и банка «Ак Барс». При этом в топ-30 присутствует лишь одна частная кредитная организация с высокой долей непрофильных активов — «Русский стандарт» (более 8%, весь объем сформирован за счет вложений в дочерние компании).

Скрытые резервы

Помимо акций, на балансах банков чаще всего оказывается недвижимость, преимущественно жилая, на втором месте — автотранспортные средства, отмечают аналитики банка «Фридом Финанс». Вид актива зависит от того, на каком направлении сосредоточен банк, от его размеров и финансового состояния, поясняет аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. Рекордсмены по объемам непрофильных активов — Сбербанк и ВТБ — находятся отнюдь не в числе лидеров по их доле в общем объеме активов. При этом тот или иной банк, специализирующийся на профильном кредитовании (автокредиты или ипотека), или кэптивный банк, обслуживающий «куст» компаний, связанных единым профилем, может иметь на балансе совершенно разные активы. «Чаще и легче всего реализуется движимое имущество, в первую очередь — те же самые кредитные автомобили. Заметно хуже продаются земельные участки и недвижимость, включая складскую, офисную или производственную. Тяжелее всего реализовать станки и оборудование»,— рассказывает господин Коренев. Бывает, что продать то или иное имущество единым лотом не получается: покупатель может заинтересоваться, к примеру, землей или зданиями, да и то не всеми, а частью, и без оборудования, так как оно для самого покупателя является непрофильным. Тогда активы приходится реализовывать по частям и с существенным дисконтом.

На практике все непрофильные активы можно разделить на две основные группы — избыточные и полезные. Избыточные (специализированное оборудование или механизмы, такие как станки, строительная техника) постоянно требуют дополнительного финансирования на содержание, они не приносят доходов, объясняет управляющий партнер юридической компании Legal to Business Светлана Гузь. Банки стараются избежать приобретения таких активов либо максимально оперативно реализовывают их с баланса. Нередко избыточным активом становится недвижимое имущество, в особенности по причине его налогообложения, добавляет эксперт.

Полезные виды активов при грамотном управлении могут приносить банку прибыль, даже находясь на его балансе. Например, кредитная организация может использовать недвижимое имущество для открытия собственного филиала либо автомобиль в качестве служебного транспорта. Но, как правило, такое имущество часто находится в ненадлежащем состоянии, а недвижимость часто представляет собой жилые помещения, говорит госпожа Гузь.

В соответствии с требованиями регулятора под непрофильные активы банкам приходится формировать резервы в размере не менее 10% от стоимости, если они находятся на балансе от года до двух лет, не менее 20%, если активы «висят» от двух до трех лет, и так далее — по возрастающей, напоминает господин Коренев. Если непрофильный актив находится на балансе более пяти лет, то резервы под него могут составлять до 75%. Именно поэтому, если банку не удается достаточно оперативно реализовать такие активы, владельцы кредитной организации зачастую стараются выводить их за баланс путем временной передачи акционерам или аффилированным компаниям, указывает эксперт.

Посткризисное наследие

Непрофильные активы стали появляться и расти после кризиса 2008 года, что было связано не только со значительным количеством дефолтов заемщиков, но и с отсутствием в банках специализированных команд, опытных в управлении такими активами, говорит госпожа Гузь. До 2008 года кредитные организации в основном принимали в залог имущество, до конца не задумываясь о том, каким образом они будут его реализовывать при дефолте.

Какой-то четкой системы реализации активов в стране не появилось: одни банки пытаются реализовать их самостоятельно, другие прибегают к услугам специализированных организаций. Среди крупных площадок — Российский аукционный дом (РАД), созданный десять лет назад при участии Сбербанка, Единая торговая электронная площадка (продажа имущества, неликвидов и остатков на электронных аукционах, прав аренды и залогов), Межрегиональная электронная торговая система, Центр дистанционных торгов, «Сбербанк АСТ» и «Сбербанк Лизинг», ТП «Фабрикант», Балтийская электронная площадка. Профильным учреждением, как уже отмечалось выше, также выступает БНА, объем активов которого составляет сегодня около 2 трлн рублей.

Примерно 50% от общего числа сделок составляет продажа бывших банковских офисов (помещений и зданий) по всей стране, 25% — приходится на движимое имущество, говорит руководитель департамента по работе с проблемными и непрофильными активами банков РАД Ольга Желудкова. Среди клиентов РАД — Сбербанк, Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Крайинвестбанк, Внешэкономбанк. В 2018 году общая сумма заключенных сделок по сравнению с 2017 годом выросла в полтора раза. В конце прошлого года РАД начал сотрудничать с Агентством страхования вкладов (АСВ) в рамках реализации имущества ликвидируемых банков. С начала 2019 года общая сумма сделок по поручению госкорпорации в 2,5 раза превысила общую стоимость сделок, реализованных в интересах других кредитно-финансовых организаций. По словам госпожи Желудковой, за последнее десятилетие рынок банковского имущества стал инвестиционно привлекательным и теперь бизнес больше не боится вкладывать средства в банковские и проблемные активы.

Крупным участникам рынка еще можно надеяться на выкуп их активов в БНА, мелкие же решают свои проблемы самостоятельно, говорит господин Коренев. Впрочем, сегодня практически все кредитные организации имеют штат квалифицированных специалистов по оценке залогового имущества, специалистов по управлению непрофильными активами. По словам директора дивизиона «Центр» Уральского банка реконструкции и развития Александра Казанского, кредитная организация всегда старается войти в положение клиента: при возникновении просрочки связывается с должником и выясняет причину невнесения платежа, предлагает варианты реструктуризации задолженности. Обращение в суд и последующая реализация имущества производятся лишь в тех случаях, когда проведение реструктуризации не сможет повлечь восстановление платежеспособности клиента.

Среди основных способов реализации непрофильных активов и управления ими — перевод в дочернюю компанию коммерческого банка или в независимую компанию, а также передача в закрытый паевой инвестиционный фонд, говорит госпожа Гузь. Она полагает, что, несмотря на замедление темпов роста, с учетом сложившейся на сегодняшний день судебной и банкнотной практики потребность банков в реализации непрофильных активов останется. Это будет способствовать усовершенствованию системы реализации и управления такими активами. Нельзя исключать, что в будущем появятся консолидированные методики реализации и управления непрофильными активами на базе нормативно-правовых актов ЦБ или законодательства, считает эксперт.

Любовь Викторова