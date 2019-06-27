Аппетит к риску

В условиях нестабильной экономической ситуации все более актуальным становится вопрос, во что инвестировать, чтобы как минимум не потерять средства, а может быть, и заработать. Вариантов несколько, но эксперты уверены: главное — взвешивать риски. Прогнозы сегодня — две стороны одной медали.

С точки зрения минимальных рисков клиента оптимальным вариантом остаются банковские вклады. Их доходность невелика и варьируется в зависимости от состояния экономики, но если сумма попадает под закон «О страховании вкладов», то Агентство по страхованию вкладов компенсирует потери. Как отмечает руководитель отдела продаж компании «Сбербанк Управление активами» Андрей Макаров, понятие риска для каждого инвестора — вещь довольно индивидуальная. Для кого-то временная просадка портфеля в 10% — нормальное явление, к которому он готов, а для кого-то — потеря, с которой он не может смириться.

«Классическая градация предполагает, что депозиты — наименее рискованный инструмент, но его доходность с трудом перекрывает инфляцию, затем по соотношению риска и доходности следуют облигации и фонды облигаций, фонды недвижимости и смешанные фонды (инвестируют и в акции, и в облигации), а самыми рискованными считаются акции и фонды акций. Надо помнить, что каждому инструменты присущи свои риски, даже депозитам (например, отзыв лицензии у банка или ставка ниже инфляции)»,— объясняет господин Макаров.

Господин Макаров приводит пример с долларовыми депозитами. «Схожую ситуацию мы наблюдали с долларовыми ставками. В прошлом году на фоне роста ключевой ставки в США банки существенно повысили ставки по депозитам, сделав их привлекательными для вкладчиков. Однако в ноябре ФРС заявила, что дальнейшее повышение ставки теперь находится под вопросом, так как оно может угрожать дальнейшему росту экономики США и грозит ее скатыванием в рецессию»,— говорит он. На этом фоне ожидания по поводу ставки в основной мировой валюте двинулись в пользу ее снижения. Например, доходность по эталонным с точки зрения надежности долларовым займам — десятилетним американским облигациям US Treasuries упала с 3,2 до 2,05%. Это привело к росту цен всех долларовых облигаций, которые оказались под ударом в прошлом году, и к снижению ставок по долларовым депозитам.

Депозиты в надежных банках останутся гарантированным инструментом инвестирования, но их доходность будет под вопросом. По словам начальника управления развития страховых продуктов банка «Открытие» Марии Саенко, существенных изменений ставок по вкладам скорее ожидать не стоит. «С учетом снижения ключевой ставки ЦБ РФ 14 июня, а также ожиданий Банка России по дальнейшему ее снижению ставки по вкладам на рынке скорее также будут несколько снижены. Стагнация или небольшое снижение продлятся до конца года, когда на рынок традиционно будут выведены сезонные промопредложения»,— отмечает она.

По наблюдениям заместителя руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Натальи Мильчаковой, процентная ставка по рублевым вкладам физлиц в первом квартале 2019 года выросла с 6,4 до 7% годовых, благодаря двум повышениям ключевой ставки ЦБ РФ, произошедшим в четвертом квартале 2018 года. «Это вызвало в первом квартале приток средств физлиц на депозиты в банках. В том числе, по данным ЦБ, около 22% вкладчиков банков предпочитали держать средства на валютных депозитах, и это было связано с тем, что в первом квартале у довольно большой части населения были сильны ожидания роста инфляции и обесценения рубля из-за повышения НДС с 1 января 2019 года. Поэтому многие вкладчики банков предпочитали перекладываться из рублей в валюту, хотя ставка по валютным вкладам не самая привлекательная»,— объясняет она.

Позолотить ручку

Есть мнение, что вложение в золото — наиболее надежный инструмент инвестирования. Как утверждает госпожа Саенко, надежность золота как исчерпаемого природного ресурса сложно переоценить, и на длительных горизонтах инвестирование в данный ресурс оправданно. «Однако в этом случае горизонт инвестирования должен скорее исчисляться десятилетиями»,— отмечает она.

Аналогичного мнения придерживается и Татьяна Савина, управляющий филиалом ПАО «Банк "Уралсиб"» в Санкт-Петербурге. Она утверждает, что в условиях постепенного приближения к концу долгосрочного цикла роста мировой экономики (с 2009 года) инвестиции в золото представляются одним из перспективных вложений. «Важно помнить, что цены на золото так же, как и на другие активы, могут быть подвержены существенным колебаниям и, как следствие, нести риски для клиента»,— предупреждает она.

Хотя «позолотить ручку» иногда даже выгодно. Например, как рассказывает ведущий эксперт «Альпари Голд» Виктор Лебедев, тем, кто хочет просто инвестировать в монеты, можно обратить внимание на инвестиционные монеты, стоимость которых привязана к цене металла. Но опять же это вложения не на месяц или год, а на более долгий период.

Валюта есть

Многие считают, что в условиях колебания кура рубля можно выиграть на валюте. Не это не всегда так. «Решение о целевой структуре активов всегда принимается индивидуально. Все-таки рубль находится в режиме "свободного плавания" — возможны резкие колебания рынка в обе стороны,— говорит глава управления рыночных исследований и аналитики Росбанка Юрий Тулинов.— При этом аналитики Societe Generale ожидают, что в 2020 году экономика США окажется в рецессии, что приведет к резкому ослаблению позиций доллара против валют стран G10. Таким образом, если человек держит сбережения в валюте, целесообразно разделить их между долларом, евро, фунтом, иеной, франком».

С валютой нужно быть осторожнее, считают эксперты. Как констатирует госпожа Мильчакова, за первые пять месяцев 2019 года, например, самой доходной валютой был российский рубль, а евро — одним из самых неудачных вложений. Однако рубль все еще сильно зависит от динамики цены на энергоносители. Стоит только тренду на рынке нефти поменяться в сторону падения, как рубль начинает падать вместе с ней. «Вот тогда лучше обратить внимание на такие старые проверенные средства сбережения, как доллар или евро. Можно, конечно, играть на разнице курсов валют. Но это крайне рискованный вариант, еще более рискованный, чем игра на рынке акций. На рынке "Форекс", на мой взгляд, должен торговать только человек, прошедший специальное обучение, имеющий при этом сильный аппетит к риску»,— утверждает она.

Холодный расчет

Банкиры признают, что биржевые инвестиции — наиболее рискованный вариант. В этом случае главное — максимально диверсифицировать портфель вложений. Как говорит господин Макаров, например, в сфере доверительного управления есть устойчивый интерес к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Этот счет дает возможность не только получить доход от инвестирования в ценные бумаги, но и ежегодный гарантированный возврат налога до 52 тыс. рублей. «Инвестор должен выбрать только инвестиционную стратегию, все остальное будут делать уже профессиональные управляющие и аналитики. Если сумма инвестирования до 1 млн рублей, то это один из оптимальных вариантов, потому что гарантированный возврат НДФЛ может существенно увеличить прибыль либо сыграть роль страховки при неблагоприятном развитии ситуации на рынке»,— объясняет он.

Господин Макаров подчеркивает, что универсального инструмента инвестирования сейчас нет. Наилучший вариант для инвестора в условиях нестабильности — диверсификация его портфеля по инструментам по рынкам и по валютам. «Если человек не готов к риску и рассчитывает на доходность выше депозита, то основная часть (80–90%) должна состоять из консервативных инструментов. Это облигации и паевые фонды облигаций»,— рекомендует он.

Какой бы вариант инвестирования ни был выбран, эксперты рекомендуют придерживаться определенных принципов при управлении портфелем. В частности, не допускать ситуаций, когда доля инвестиций в один инструмент превышает 20–30% от портфеля и когда доля инструментов в одной из валют более 80–90%. Не рисковать в случае, когда в рамках портфеля сбережений сумма средств, которые могут быть выведены для оперативных расходов, составляет менее трех-шести месячных доходов семьи.

«Также важно не поддаваться всеобщим настроениям в периоды кризисов: не пытаться угадать с обменным курсом, если уже не успели поменять валюту до кризиса, не пытаться отыграться на фондовом рынке, если сделал неудачное вложение. Правильнее придерживаться ранее выработанной долгосрочной стратегии»,— резюмирует госпожа Савина.

Ольга Великанова