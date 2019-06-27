В результате зачистки банковского сектора Центробанком число участников рынка сократилось более чем в два раза. BG обратился к предпринимателям с вопросом: «А вам сколько банков нужно?»

Виктор Гордейчук, президент сети оптик «Счастливый взгляд»:

— Мы используем три банка. Это крупные банки, у которых лицензию никто не будет отзывать. Если мы привлекаем финансирование, то оно достаточно серьезное и с мелкими банками неинтересно работать.

Машкюр Гасымов, президент и совладелец ГК «Вилаш»:

— Вопрос не в количестве банков, а в том, куда делись рубли? Почему нельзя получить рублевое финансирование? Сегодня вместо финансирования реального сектора, малого и среднего бизнеса банки занимаются реальной спекуляцией, покупая и продавая доллар. Раньше до кризиса к нам очереди стояли из банкиров, которые хотели нас финансировать. Сейчас получить банковское финансирование практически невозможно, мы даже банковские гарантии с трудом получаем.

Александр Абдин, управляющий партнер Euromed Group:

— Шансов, что банков останется один или два, мало, их количество будет примерно таким же, что и сейчас. Тем более что некоторые из них будут выходить из санации и становиться оперирующими на рынке. Пока есть выбор — это хорошо. Мы в своем бизнесе используем три банка и не потому, что не доверяем одному, а потому что между ними есть конкуренция. Но при этом опасения, что число банков сократится, все равно есть. Тогда все будет черно-белым, монохромным и скучным. Один-два банка означает несколько шагов до распределительной системы, а это казначейские счета. Тогда и бизнеса никакого не будет, а только хозяйственное мыло, спички, макароны. Но это крайний вариант.

Максим Сушинский, владелец ГК «Авангард»:

— Я думаю, они оставят два-три банка с госучастием. В условиях монополизации у бизнеса жить не получается. Конкуренции не будет — все умрет.

Андрей Лушников, президент ГК «Бестъ»:

— Парочки банков для работы нам достаточно. С небольшими банками мы не взаимодействуем, у нас достаточно консервативная позиция. А в крупных банках Центробанк научился менять собственников так, что даже на обычной деятельности банка это никак не отражается. Например, когда у собственников Промсвязьбанка были сложности, мы даже не волновались, потому что для предпринимателей это проходило незаметно.

Игорь Оноков, гендиректор компании «Леонтьевский мыс»:

— Чем меньше банков, тем больше монополия, и с ними тогда тяжелее становится разговаривать. Хотя сложности в общении с ними есть уже сейчас. Они или боятся ЦБ или делают вид, что боятся ЦБ и предъявляют более жесткие требования при предоставлении кредита. ЦБ сейчас стало либо реально, либо виртуально для них такой хорошей пугалкой. Когда процесс оздоровления рынка закончится, с ними будет легче разговаривать, ведь ссылаться на ужесточение со стороны ЦБ им станет сложнее.

Андрей Федоров, председатель совета директоров ГК Digital Design:

— Десяти банков мне не надо, это точно. Для повседневной работы одного-двух банков достаточно, а для каких-то разовых услуг мы прибегаем к услугам еще нескольких.

Альберт Суфияров, совладелец и президент ГК «Нева Милк»:

— Мы работаем с четырьмя банками и в каждом берем разные услуги. Некоторые банки оказывается лучший сервис в документарных операциях, некоторые предоставляют более низкие ставки по кредитам, некоторые быстрее реагируют на запрос кредита.

Сергей Цыбуков, гендиректор НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»:

— Возможно, в каких-то сегментах рынках это чувствуется, но промышленности, что называется, по барабану. Все продукты все равно стандартизированы, и все определяется твоей репутацией в отношениях с конкретным банком, конкретной кредитной историей. Если банк реально ничего не делал, то его надо закрывать, если это происходит искусственно, то уничтожение конкуренции — это плохо.

Михаил Перегудов, руководитель проекта «Яндекс.Шеф»:

— У нас сейчас один-два банка, которые мы используем. Если у вас нормальный «белый» бизнес, то для работы вам не нужно двадцать банков.

Алексей Фурсов, владелец холдинга «Евразия»:

— Те банки, которые ушли с рынка, были особенно никому не нужны, и их исчезновение прошло незаметно.

Михаил Горба, гендиректор ОАО «Санаторий "Сестрорецкий курорт"», председатель правления Ассоциации курортов Северо-Запада:

— Мы все проходили социалистический этап и понимаем, что без здоровой конкуренции рыночные отношения невозможны. Вопрос в том, сколько таких конкурентов должно быть. Я думаю, что здесь нельзя говорить о монополизации, скорее нужно говорить о создании равных условий для всех участников рынка, вне зависимости от наличия государственного участия в капитале. Есть системообразующие банки, которые будут поддержаны при самом неблагоприятном развитии ситуации и вне зависимости от формы собственности. А во всем остальном потребитель должен сам определить, какой банк наиболее удобен.