На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, неблагоприятные погодные условия ожидаются в ночь с 23 на 24 июня.

«Местами на территории Свердловской области ожидаются грозы, крупный град, сильные дожди, ветер до 25 м/с»,— пояснили в ведомстве. Из-за неблагоприятной погодой спасатели рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. «Во время грозы не прятаться под высокими деревьями, не пользоваться мобильными устройствами и не ходить около металлических конструкций. «При граде, находясь на улице, выбрать укрытие либо защитить голову от ударов градин руками, сумкой или одеждой. Не пытаться найти укрытие под деревьями»,— предупредили спасатели.