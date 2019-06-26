В Петербурге может появиться еще один вид транспорта

Власти Петербурга и ОАО РЖД обсуждают реализацию проекта железнодорожного полукольца вокруг Петербурга. Оно может стать аналогом Московского центрального кольца (МЦК) — городской электрички, которая появилась в столице еще в 2016 году. В деталях мегапроекта разбиралась корреспондент Guide Яна Войцеховская.

Предлагаемая трасса железнодорожной линии пройдет от жилого района Юнтолово через Лахту, Старую Деревню, Кушелевку, Пискаревку, Ладожский вокзал, Волковскую, Электросилу до Сосновой Поляны. В итоге полукольцо охватит девять районов города, в которых проживает около 1,7 млн человек. Одним из основных преимуществ проекта является создание широтной транспортной связи между Приморским, Выборгским и Калининским районами города на участке Лахта — Пискаревка, отмечают городские власти.

Протяженность полукольца в Петербурге составит 53 км, а продолжительность поездки — не более часа. По предварительным оценкам, пассажиропоток на новой линии составит не менее 150–170 тыс. пассажиров в сутки, или около 60 млн человек в год. Интервал движения поездов — от 5 до 15 минут. По трассе проекта могут построить 24 остановочных пункта (так называемых ТПУ), в каждом из которых будет возможность пересадки на наземный городской транспорт, на шести станциях — на метрополитен, а на девяти станциях — на пригородные поезда Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Для организации движения требуется построить двухпутную железнодорожную линию. При этом в городском комитете по транспорту, основываясь на предварительной оценке проекта, считают, что он позволяет сохранить существующее грузовое движение и обеспечить движение поездов наземного метро. Одним из самых острых вопросов проекта является строительство дополнительного железнодорожного моста через Неву в районе существующего Финляндского железнодорожного моста для обеспечения существующих перевозок РЖД, указывают в городском комитете по транспорту. Общий объем вновь укладываемых и реконструируемых железнодорожных путей предварительно оценивается более чем в 100 км, а количество новых и реконструируемых путепроводных развязок — около 30.

Учитывая то, какими темпами строится в Петербурге метро, а также планы по вводу кольцевой линии подземки не ранее 2030 года, городские власти считают целесообразным развитие железнодорожного полукольца. Они отмечают, что показатели протяженности железнодорожных линий и количества станций в границах Петербурга значительно превышают аналогичные показатели метрополитена. В Москве, отмечают эксперты, разительного скачка пассажиропотока на общественном транспорте в связи с вводом МЦК не произошло, однако это позволило разгрузить Кольцевую линию метро на 15%. По сути, произошло перераспределение пассажиропотоков, отмечают эксперты. 61% пассажиров МЦК пересел с метро, 26% — с пригородных электричек, еще 13% — жители прилегающих районов, которые добираются до станции пешком или на наземном городском транспорте, приводили статистику «Ведомости». Примечательно, что по итогам 2018 года ГУП «Петербургский метрополитен» перевезло более 743,2 млн пассажиров по сравнению с 726,5 млн пассажиров годом ранее, однако на показатели могло повлиять проведение чемпионата мира по футболу. Пригородным железнодорожным транспортом за прошедший год перевезено около 80 млн человек, это лучший показатель за восемь лет, говорят в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Власти Петербурга предусматривают интеграцию железнодорожного полукольца в городской транспорт: так предполагается, что пересадка на поезда метрополитена с железнодорожного полукольца будет бесплатной.

Проект МЦК в столице осуществляли ГУП «Московский метрополитен», ОАО РЖД и АО «Московская кольцевая железная дорога» (создано правительством Москвы и РЖД). Запуск пассажирского движения на МЦК состоялся 10 сентября 2016 года. Трасса сформирована на основе существующей грузовой кольцевой железнодорожной линии, рядом с которой построили дополнительные главные пути для пассажирских поездов. Всего на Московском центральном кольце 31 транспортно-пересадочный узел, с каждого можно пересесть на наземный общественный транспорт. Стоимость проекта в столице составила 237 млрд рублей, из них 86 млрд рублей выделялись из федерального бюджета, по 47 млрд рублей — средства РЖД и Москвы. Кроме этого, для организации движения на МЦК РЖД купила у «Уральских локомотивов» (СП Siemens и «Синары» Дмитрия Пумпянского) 42 электропоезда «Ласточка», инвестиции могли составить около 25 млрд рублей.

При огромных вложениях со стороны государства в такие рода проекты развивать ТПУ предлагалось инвесторам. Московские власти объявляли лоты по продаже площадей, что в итоге позволило открыть на станций МЦК мини-маркеты, кафе и аптеки. Кроме этого, с помощью МЦК в мэрии также надеялись оживить заброшенные промзоны по соседству с кольцом, рассчитывая на инвестиционную привлекательность «огромного количества пустырей в срединной части города», строительство деловых и торговых центров, апарт-отелей, жилых домов. Вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин ранее прогнозировал, что вблизи нового пассажирского кольца появится 750 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе 300 тыс. кв. м гостиниц. После реализации проекта эксперты констатировали рост трафика у торговых центров, расположенных в километровой зоне МЦК, а также повышение стоимости жилья.

В Петербурге также планируют строительство средних и крупных ТПУ с перехватывающими парковками и с обеспечением коротких пешеходных связей для удобной и быстрой пересадки без выхода на улицу (по принципу «сухие ноги»). Отдельно власти прорабатывают связь полукольца с подвозящими маршрутами наземного пассажирского транспорта. Общая площадь зоны влияния полукольца оценивается в 150 кв. км, или около 10% территории Петербурга, приводятся цифры в документе к проекту. Коммерческая застройка в прилегающей зоне развития — 2,5 млн кв. м.

По данным G, источником финансирования петербургского проекта может стать трио, как и в Москве — федеральный, региональный бюджет и инвестпрограмма РЖД. Предварительная стоимость реконструкции и строительства оценивается в 170 млрд рублей. Однако стоимость может приблизиться к московскому проекту и даже перегнать его, считает собеседник издания в Смольном, приводя в пример оценку в 300–350 млрд рублей.

По словам источника G в РЖД, близкого к проекту развития петербургского транспортного узла, параметры и приблизительная стоимость проекта будут понятны после определения властями Петербурга точного количества ТПУ по линии движения железнодорожного транспорта. Сейчас, говорит собеседник G, городские власти готовят актуализированные расчеты. В зависимости от количества ТПУ будут рассчитаны сеть, остановки, количество подвижного состава, регулярность движения. Уточненные данные РЖД рассчитывает получить к сентябрю 2019 года. Предварительные сроки реализации проекта в Смольном и РЖД пока не называют. Строительство МЦК заняло пять лет.

При этом уже до 2024 года ОАО РЖД готово вложить в развитие железнодорожной инфраструктуры Петербурга 88 млрд рублей, соответствующее соглашение было подписано между администрацией города и монополией на полях ПМЭФ-2019. В частности, средства будут направлены на строительство новых веток в Сестрорецк и Сертолово, организацию скоростного пригородного сообщения Санкт-Петербург — Колпино — Тосно, а также на возведение путепроводов.

При этом глава РЖД Олег Белозеров не исключил дополнительных инвестиций монополии в инфраструктуру Северной столицы в ближайшие годы. «(Мы наблюдаем.— G) очень важное обсуждение, системный подход к комплексному развитию (железнодорожной инфраструктуры Петербурга.— G), в том числе к созданию будущего полукольца (железнодорожного.— G) в Санкт-Петербурге для того, чтобы можно было удобнее добираться железнодорожным транспортом до множества точек (в городе) со строительством хабов»,— заявил на ПМЭФ-2019 генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров. «Мы договорились о проведении комплексных исследований, с их завершением, нам кажется, появятся новые возможности, и это будут новые деньги»,— добавил он.