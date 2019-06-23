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Замглавы петербургского штаба Алексея Навального отпустили из полиции без протокола

Полиция не стала задерживать заместителя главы петербургского штаба Алексея Навального Ольгу Гусеву. Активистку отпустили из 16-го отдела полиции на Васильевском острове без протокола.

Обвинений в адрес Ольги Гусевой предъявлено не было, сообщает «Фонтанка.ру»

По данным интернет - газеты, координатор движение «Весна» Валентин Хорошенин утром был остановлен на выходе из дома и приглашен проследовать в УМВД по Ломоносовскому району. Причиной интереса к нему может быть связана с анонсированной и не согласованной властями акции против полицейского произвола и сфабрикованных дел.

Ранее Алексей Навальный сообщал в Facebook, что Ольга Гусева была задержана и против нее возбуждено уголовное дело.

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