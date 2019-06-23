Metro AG отказалась от предложения чешского миллиардера о покупке за €5,8 млрд

Немецкий ритейлер Metro AG отверг предложение о покупке от компании EP Global Commerce (EPGC), принадлежащей чешскому миллиардеру Даниелу Кршетинскому и его словацкому партнеру Патрику Ткацу. EPGC предлагала €16 за каждую обыкновенную и €13,8 за каждую привилегированную акции ритейлера. Таким образом, компания была оценена в €5,8 млрд. Однако совет директоров Metro счел эту сумму заниженной: «Правление Metro уверено, что это предложение значительно недооценивает компанию и не отвечает ее плану создания дополнительной стоимости»,— говорится в заявлении ритейлера.

EPGC уже владеет 10,9% акций Metro, которые были выкуплены господином Кршетинским в августе прошлого года. В феврале Федеральное антимонопольное ведомство Германии разрешило чешскому инвестору увеличить долю в Metro до 35%. Ранее господин Кршетинский выражал желание приобрети от 25% до 35% акций компании, а по немецкому законодательству при приобретении доли более 30% инвестор должен сделать предложение о поглощении компании.

Отметим, что господину Кршетинскому принадлежит доля в инвестхолдинге EPH и в медиакомпании Czech News Center, также он является совладельцем пражского футбольного клуба «Спарта».

Кирилл Сарханянц