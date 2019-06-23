Прокуратура требует предоставить от муниципальных служащих Кизела полную информацию о доходах

Прокуратурой Кизела проведена проверка соблюдения муниципальными служащими, депутатами и руководителями МУПов обязанностей по предоставлению сведений о доходах. Как сообщает прокуратура края, в итоге надзорный орган установил факты предоставления неполной и некорректной информации о доходах и имуществе как в отношении самих проверяемых, так и членов их семей. По результатам проверки в отношении главы Кизела, руководителей управления образования, отдела культуры, председателя контрольно-счетной палаты внесены представления об устранении нарушений.