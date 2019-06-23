Под Воронежем гидроцикл перевернул лодку с шестью отдыхающими и скрылся

Правоохранители Воронежской области устанавливают обстоятельства происшествия на реке Воронеж, произошедшего поздним вечером 22 июня в пригородном Рамонском районе. По данным ГУ МЧС по региону, около 22 часов в районе села Чертовицы гидроцикл слишком сильно приблизился к резиновой лодке, в которой находились шесть человек. Из-за сильной волны лодка перевернулась, люди оказались в воде, из них только пятеро смогли самостоятельно добраться до берега. Судьба шестого неизвестна, проводятся поиски. «Водитель гидроцикла скрылся»,- отметили в ведомстве. Там также уточнили, что на место были направлены водолазы аварийно-спасательной службы.

По сообщению ведомства, за час до этого столкновения на воде, в том же районе, но в акватории у поселка Радчино катер наехал на купающуюся женщину. В результате она была госпитализирована в отделение травматологии облбольницы. По обоим происшествиям проводятся оперативно-следственные мероприятия». Сотрудники МЧС полагают, что причина подобных случаев – «беспечность отдыхающих и судоводителей»: «На оборудованных пляжах стоят знаки, а самое главное буйки, которые обозначают границу безопасной зоны для купания. На обычной акватории такого нет».

Владимир Зоркий